Controlli e sequestri al mercato ortofrutticolo di Catania per la sicurezza della filiera alimentare e le posizioni dei lavoratori. Il bilancio degli accertamenti interforze – tra polizia, corpo forestale regionale, Asp e polizia locale – in alcuni box del Maas etneo hanno portato al sequestro di 4,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli importati dall’estero ma privi di tracciabilità. Comunque adatta a essere consumata, la merce è stata devoluta in beneficenza. Mentre ai titolari sono state elevate sanzioni per quasi 3,5mila euro.

Rilevate anche irregolarità delle posizioni di alcuni lavoratori e sulle condizioni di sicurezza. In un box in particolare, il gestore è stato sanzionato per oltre cinquemila euro per la scarsa manutenzione dell’impianto elettrico, un soppalco non protetto da parapetti con serio rischio di caduta e l’assenza della cassetta di primo soccorso.