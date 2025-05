Controlli della polizia nelle strade di Catania: 74 persone identificate e multe per oltre 2700 euro

Continuano le attività di controllo della polizia di Stato per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza stradale a Catania. Negli ultimi giorni, la questura ha intensificato la presenza sul territorio attraverso servizi di pattugliamento fisso e dinamico in zone strategiche della città, come via Plebiscito e piazza Santa Maria di Gesù.

Durante i controlli sono state identificate 74 persone, 23 delle quali con precedenti penali, e ispezionati 34 veicoli tra auto e motocicli. L’attività ha portato alla rilevazione di numerose infrazioni al Codice della strada. Le sanzioni superano i 2700 euro. Tra le violazioni riscontrate: guida senza casco con fermo amministrativo dello scooter, circolazione senza assicurazione con sequestro di un’auto e un ciclomotore, guida con patente scaduta, veicoli senza revisione, e soste irregolari che intralciavano il traffico.