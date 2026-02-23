Foto di carabinieri

Controlli dei carabinieri a Priolo, sanzioni per 2mila euro e un uomo denunciato

23/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio nel Comune di Priolo Gargallo, hanno fermato 31 veicoli e identificato 34 persone.

I controlli dei carabinieri a Priolo

Un 43enne è stato arrestato e associato alla casa circondariale Cavadonna di Siracusa, in esecuzione di provvedimento di sospensione della misura cautelare emesso dalla corte d’Appello di Catania dovendo scontare 8 mesi e 13 giorni di reclusione per un danneggiamento seguito da incendio. Un 38enne è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di due coltelli di genere proibito.

Due persone sono state segnalate quali assuntrici abituali di sostanze stupefacenti poiché trovate in
possesso di hashish per uso personale. Sono state inoltre disposte sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per 2 mila euro e decurtati 20 punti alle patenti di guida.

