Controlli antidroga a Palermo. Arrestato 19enne

Foto di carabinieri

È stato arrestato un 19enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine. Durante dei controlli antidroga, infatti, è stato trovato in possesso di 28 dosi tra cocaina e crack, oltre a circa 7 grammi di hashish. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l’arresto.

Altri controlli antidroga

Nel corso delle verifiche, in largo dei Pinguini, un 50enne di origine ghanese è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Perché è stato trovato con modiche quantità di hashish e cocaina. Durante una successiva ispezione della zona, i militari hanno inoltre sequestrato, a carico di ignoti, circa 34 grammi di hashish e alcune dosi di marijuana.

Segnalazioni e denunce

Sempre in via Spoto, i carabinieri di Brancaccio hanno denunciato un 17enne palermitano che, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di disfarsi di alcune dosi di hashish gettandole a terra. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato oltre 200 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Infine, durante controlli alla circolazione stradale tra i quartieri Oreto e Bonagia, i carabinieri hanno perquisito un 26enne di origine rumena, passeggero di un motocarro, trovato con sei dosi di hashish. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.