Giovane di Favignana aggredito alle Canarie, confessa un 25enne: arrestato

Avrebbe confessato, dicendo di avere agito sotto l’effetto della cocaina, il 25enne spagnolo arrestato con l’accusa di avere aggredito e colpito con un corpo contundente Salvatore Sinagra, 30 anni, di Favignana, nell’isola di Lanzarote, nelle Canarie. Lo hanno reso noto i legali della famiglia Sinagra. All’indagato è stato contestato il reato di lesioni gravi. Sinagra sarebbe stato colpito con una spranga alla testa all’esterno di un bar di Playa del Carmen, dove stava giocando con alcuni amici al biliardino, la sera del 26 gennaio. L’italiano si trova in coma farmacologico dopo avere subito un’operazione.

L’arrestato avrebbe precedenti per violenza domestica e oltraggio a pubblico ufficiale. Ci sono tre testimoni, che sono stati decisivi per la ricostruzione di quanto accaduto. Uno in particolare avrebbe visto Sinagra mentre veniva aggredito.