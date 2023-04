Patenti facili in cambio di mazzette, condannato un ex impiegato della capitaneria di Palermo

È stato condannato a cinque anni di carcere per induzione indebita a dare o promettere utilità Leonardo Busalacchi coinvolto in una indagine della guardia di finanza del 2017 su un giro di mazzette in cambio di agevolazioni nel rilascio delle patenti nautiche e delle certificazioni per lavorare su navi da crociera o mercantili. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Palermo, presieduto da Fabrizio La Cascia. Busalacchi, ex impiegato civile all’ufficio direzione marittima della capitaneria di Palermo, venne arrestato quasi sei anni fa con l’accusa di avere manipolato le selezioni dietro un lauto compenso. Secondo la procura, una cinquantina di candidati sarebbero stati contattati dagli indagati che avrebbero assicurato loro che se avessero seguito i loro corsi a pagamento avrebbero superato facilmente le prove. I docenti dei corsi avrebbero poi fatto parte della commissione d’esame che avrebbe agevolato i candidati comunicando loro le domande in anticipo. Quella a carico di Busalacchi è una tranche del processo. L’imputato è stato condannato anche a risarcire il ministero dei Trasporti.