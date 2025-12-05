Concessionari porto Palermo, scoperta evasione fiscale per oltre un milione

05/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Oltre un milione di euro di evasione fiscale al porto di Palermo è stata scoperta dai finanzieri del reparto operativo aeronavale. La situazione è venuta fuori in seguito ai controlli effettuati dai finanzieri nei porti e nelle darsene del capoluogo siciliano. Si tratta infatti di concessioni delle aree demaniali nella gestione dell‘autorità di sistema portuale. Dei 30 enti commerciali e non, che forniscono l’ormeggio a 1.500 imbarcazioni nel solo centro città, circa la metà è risultata non in regola con il versamento dell’imposta municipale unica (Imu).

Sono stati emessi avvisi di accertamento sull’evasione fiscale al porto di Palermo per un totale di 700 mila euro. Individuate più di 265 unità navali adibite all’attività di locazione, riconducibili a 78 società diverse, tutte senza la polizza assicurativa obbligatoria per coprire gli infortuni e i danni subiti dal conducente del mezzo locato. Una pratica scorretta per la quale sono state elevate, alle società sanzioni per circa 40 mila euro.

Le ispezioni delle fiamme gialle hanno accertato l’uso del bene demaniale dato in concessione per finalità non attinenti o totalmente differenti allo scopo sottraendolo alla libera fruibilità. Solo a Palermo i finanzieri hanno trovato 80 usi difformi. Tutti di attività commerciali per il noleggio e l’affitto di unità da diporto che hanno beneficiato di posti barca all’interno dei pontili. Che, invece, dovevano asservire esclusivamente altri scopi. Cioè cantieristica navale, attività delle associazioni sportive e dilettantistiche o ludico ricreative. I titolari sono stati sanzionati per 250 mila euro.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, scarafaggi nel laboratorio di un bar di via Etnea
Leggi la notizia

Oltre un milione di euro di evasione fiscale al porto di Palermo è stata scoperta dai finanzieri del reparto operativo aeronavale. La situazione è venuta fuori in seguito ai controlli effettuati dai finanzieri nei porti e nelle darsene del capoluogo siciliano. Si tratta infatti di concessioni delle aree demaniali nella gestione dell‘autorità di sistema portuale. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze