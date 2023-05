I Comuni del Catanese che hanno già eletto i sindaci. A Belpasso il ritorno di Carlo Caputo

Non solo Catania, in provincia ci sono altri 18 Comuni i cui cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. A Catania, nonostante i numeri scarseggino, Enrico Trantino parla già da sindaco in un comitato elettorale in cui tutti festeggiano. E non è il solo. A Belpasso è stato eletto primo cittadino Carlo Caputo. L’ex presidente del Parco dell’Etna che ha già indossato la fascia tricolore nella cittadina scacchiera dell’Etna cinque anni fa, prima di passare il testimone al sindaco uscente Daniele Motta. Adesso se l’è rimessa al petto e si sta già godendo i festeggiamenti (abbracciato al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e al deputato regionale Giuseppe Zitelli) dopo essere uscito vincitore dalla competizione che ha visto scendere in campo anche il candidato del centrodestra Salvo Licandri che, negli ultimi giorni della campagna elettorale, era finito nel caso dell’associazione sospesa dal Banco alimentare per avere organizzato un rinfresco per lui. Sconfitti anche il pentastellato Danilo Rossetti e Giuseppe Lucio Piana che era l’aspirante primo cittadino del centrosinistra.

Nel Catanese i giochi sono fatti poi anche a Gravina di Catania dove l’uscente Massimiliano Giammusso resta sulla poltrona più importante del palazzo municipale. Il rieletto primo cittadino è riuscito a sconfiggere il suo ex vicesindaco Rosario Condorelli e il consigliere comunale uscente del Movimento 5 stelle Stefano Longhitano. C’è il sindaco anche a Maletto: nella città della fragola a indossare la fascia tricolore va a Giuseppe Capizzi che è riuscito ad avere la meglio sul primo cittadino uscente Pippo De Luca e sull’altro candidato Antonio Mazzeo. E i giochi sono fatti pure a Riposto: nella cittadina ionica sulla poltrona più importante del municipio siede già Davide Vasta, il deputato regionale di Sud chiama Nord (il partito di Cateno De Luca, che è stato eletto con una maggioranza schiacciante sindaco di Taormina). A uscire sconfitta nella competizione elettorale è stata Claudia D’Aità. «Malgrado tutto l’impegno mio e della coalizione che mi ha sostenuto, non è finita come volevamo», ha commentato l’ormai ex candidata sindaca. A Castel di Iudica è stato riconfermato primo cittadino l’uscente Ruggero Strano che ha sconfitto la sfidante Giusy Basilotta.