Catania aspetta il sindaco, è iniziato lo spoglio. Nelle proiezioni, Trantino oltre il 66 per cento

Dopo mesi senza sindaco, la poltrona di Palazzo degli elefanti aspetta presto di essere di nuovo occupata. Ora che le operazioni di voto si sono concluse, con un’affluenza che è stata in calo rispetto a quella della precedente tornata elettorale di cinque anni fa, è appena iniziato lo spoglio. E l’attesa. I primi exit poll – elaborati da Noto sondaggi per Videoregione – danno in testa Enrico Trantino con il 56-60 per cento, a seguire Maurizio Caserta tra il 27,5 e il 31,5 per cento. Percentuali che si definiscono di poco nelle prime proiezioni, con Trantino al 66,6 per cento e Caserta al 22,8 per cento. Seguono Lanfranco Zappalà con il 3-7 per cento e Gabriele Savoca al 2-5 per cento.

A contendersi la fascia di primo cittadino nel capoluogo etneo sono in sette: il docente dell’università di Catania Maurizio Caserta che rappresenta il fronte progressista; l’avvocato esponente del Partito socialdemocratico italiano Vincenzo Drago; l’avvocato Giuseppe Giuffrida, considerato il candidato outsider; l’avvocato Giuseppe Lipera con la sua lista Movimento Popolare Catanese; l’avvocato Gabriele Savoca, candidato del partito di Cateno De Luca Sud chiama Nord che, proprio per questo, si è guadagnato da subito il soprannome di baby Scateno; l’avvocato Enrico Trantino che, reduce dell’esperienza delle giunta dell’ex sindaco Salvo Pogliese, è il nome che rappresenta il centrodestra; e Lanfranco Zappalà che, dopo trent’anni tra gli scranni del Consiglio comunale, ha deciso di tentare il salto in avanti correndo da solo.