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Troppi rumori per la movida in strada, turisti scontenti e Comune di Palermo condannato condannato al risarcimento di oltre 60mila euro. È l’epilogo della denuncia presentata nel 2020 dai quattro proprietari di un edificio in via Cagliari. Affittato a una società per rendere la struttura un’attività ricettiva. Scontratasi, però, con i molesti rumori notturni in via Cantavespri e Garibaldi e in piazza Sant’Anna. Tra musica, urla e risse, sullo sfondo dei locali della zona. Una situazione di degrado, riconosciuta dai giudici nella loro sentenza, che è stata la causa dei problemi lamentati dai denuncianti. I quali si sono visti rescindere in anticipo il contratto d’affitto, pensato per nove anni, dalla società della struttura ricettiva. Il tutto, accusavano i proprietari, senza che il Comune avesse mai agito per porre fine agli schiamazzi notturni.