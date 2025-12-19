Comune di Catania, approvato il primo bilancio dopo il dissesto finanziario: «Avanti con prudenza»

19/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un bilancio approvato nei tempi – entro fine anno – e il primo post dissesto. È il bilancio di previsione 2026-20228 del Comune di Catania, passato ieri in consiglio comunale con 17 voti favorevoli e 5 contrari. A illustrarlo in aula è stato l’assessore alle Finanze Giuseppe Marletta, con la presenza – per parte della seduta – del sindaco Enrico Trantino. «Un bilancio frutto del rigoroso lavoro di risanamento avviato con la dichiarazione di dissesto del 2018 e che, naturalmente, prosegue – dice Marletta -. Per questo i numerosi vincoli legati agli accantonamenti per i debiti ancora pendenti condizionano gran parte delle scelte legate all’utilizzo delle spesa. Tuttavia siamo riusciti a mantenere i servizi essenziali e, usando fondi extra bilancio, abbiamo intrapreso cantieri e opere».

Un percorso che, spiega l’assessore, continuerà a essere prudente, ma punterà anche a «migliorare la riscossione tributaria, alleggerendo progressivamente il peso del carico debitorio pregresso e incidendo gradualmente sul miglioramento dei servizi ai cittadini». Un ringraziamento è andato anche ai consiglieri d’opposizione, che «con la loro presenza in aula hanno consentito di raggiungimento del numero legale e la possibilità di approvare il documento contabile», alla prima seduta utile.

