Commissione Csm, Iole Boscarino procuratrice aggiunta a Catania
La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha votato, all’unanimità, per Iole Boscarino al ruolo di procuratrice aggiunta a Catania. L’attuale sostituta procuratrice generale del distretto etneo coprirà l’incarico rimasto vacante da Francesco Puleio, nell’ottobre del 2024, dopo la sua nomina a procuratore capo di Ragusa.