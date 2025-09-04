Commissione Csm, Iole Boscarino procuratrice aggiunta a Catania

04/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha votato, all’unanimità, per Iole Boscarino al ruolo di procuratrice aggiunta a Catania. L’attuale sostituta procuratrice generale del distretto etneo coprirà l’incarico rimasto vacante da Francesco Puleio, nell’ottobre del 2024, dopo la sua nomina a procuratore capo di Ragusa.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]