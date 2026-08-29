Foto di Comitato Baia del Silenzio

Un nome che, per decenni, ha creato confusione tra due luoghi. Ma che oggi rischia di unirli nel destino. Oltre all’ex camping, oggi discarica, Baia del Silenzio, ad Augusta, nel Siracusano, è anche una zona con oltre 700 case di villeggiatura. Oggi sempre più spesso diventate prime case per coppie e famiglie giovani. «Una zona da troppo tempo segnata dal progressivo abbandono e dalla marginalizzazione di un territorio che ha enormi possibilità», spiegano a MeridioNews dal neonato comitato di residenti. Situata lungo la costa Saracena, nella località periferica di Castelluccio, la Baia del Silenzio viene costruita, tra gli anni Settanta e Ottanta, con un’urbanizzazione non proprio regolare. Sanatoria dopo sanatoria, la zona oggi è più abitata che mai, anche d’inverno, ma tra disagi e assenza di servizi fondamentali.

Il comitato Baia del Silenzio ad Augusta

«Decidiamo di unire gli intenti e le forze – raccontano – per provare a colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni». E, per farlo, la trentina di soci costituenti è partita da «questioni concrete a cui trovare soluzioni adeguate. Per poter vivere in un luogo davvero civilizzato». Dalla gestione dell’acquedotto – su cui sono emerse diverse criticità – alle discariche abusive ai margini delle strade, dall’illuminazione insufficiente alla mancanza di infrastrutture, servizi essenziali e opere di urbanizzazione. «Non vogliamo rimanere una periferia trascurata – affermano dal comitato -. Né bloccata da una gestione che, secondo la percezione maturata nella comunità, ha sviluppato una resistenza alla trasparenza e alla piena affermazione della legalità». A monte, stando a quanto ricostruito dai componenti del comitato, ci sarebbe anche la «crescente centralità di soggetti privati in ambiti di interesse collettivo». Un mix che avrebbe, nel tempo, deteriorato il comprensorio e indebolito il rapporto tra cittadini, territorio e istituzioni.

Una comunità per costruire il «diritto di conoscere»

«Il nostro impegno – chiariscono dal collettivo – è riportare la luce dove per troppo tempo è mancata. Non ci stancheremo di chiedere trasparenza e pretendere attenzione da parte delle istituzioni». Perché tra gli obiettivi del neonato comitato civico Baia del Silenzio c’è quello di «restituire ai cittadini il diritto di conoscere, partecipare e contribuire alle decisioni che riguardano il territorio». Una comunità di persone che fa sentire meglio la voce di protesta. E punta a «far rinascere un territorio che possiede un patrimonio ambientale, costiero e umano che merita di essere tutelato e valorizzato». Per farlo, il comitato ha già chiare azioni per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, esperienze di volontariato per stimolare la solidarietà e la partecipazione sociale tra vicini. E pure attività culturali, sportive e ludico-ricreative per alimentare il senso di comunità territoriale anche tra i più giovani.

Una rete che si allarga oltre i confini

«Un modello – fanno notare – si sta già espandendo anche oltre i confini della Baia del Silenzio. Suscitando curiosità e interesse anche nelle zone limitrofe. Gli abitanti e le realtà locali della zona di Castelluccio, per esempio, hanno iniziato a condividere gli stessi valori e la stessa volontà di contribuire alla riqualificazione del territorio». Del resto, tra gli obiettivi del neonato comitato c’è la costruzione di una rete civica progressivamente più ampia. «Capace di unire le diverse realtà periferiche di Augusta e di riportarle al centro dell’attenzione pubblica. Perché una periferia non deve essere una parte dimenticata della città, ma può diventare una comunità viva, partecipata, sicura, curata e valorizzata». Senza sostituirsi alle istituzioni, ma collaborando e chiedendone la presenza. «La Baia del Silenzio – conclude il referente del comitato – ha ancora tutto il potenziale per rinascere e, questa volta, la sua comunità vuole essere protagonista di questa rinascita».