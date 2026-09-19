Un uomo di 47 anni è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115, all’altezza del Baglio Basile, nel tratto compreso tra Marsala e Petrosino.

Lo scontro tra due auto

La vittima viaggiava a bordo di un’autovettura che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un’altra auto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura. L’impatto è stato particolarmente violento e per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.