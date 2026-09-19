Catania, dosi di droga prenotate via chat e consegnate a domicilio

19/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un sistema di prenotazione della droga attraverso un’applicazione di messaggistica, con le dosi preparate e poi consegnate direttamente nel luogo indicato dagli acquirenti. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato, che hanno arrestato in flagranza un 24enne catanese, sorpreso a spacciare in pieno giorno nel centro di Catania.

Il controllo in piazza Trento

Il giovane è stato notato da una pattuglia del commissariato Borgo Ognina durante un servizio di controllo del territorio. Il 24enne si trovava nei pressi di un’attività commerciale, in piazza Trento, e sembrava essere in attesa di qualcuno.

Quando i poliziotti si sono avvicinati, avrebbe iniziato a stringere sempre più il marsupio portato a tracolla. Gli agenti gli hanno quindi chiesto di mostrarne il contenuto. Il giovane, che aveva già precedenti per spaccio di stupefacenti, ha consegnato alcune dosi di marijuana e hashish. La droga aveva un peso complessivo di circa 30 grammi. Nel marsupio sono stati trovati anche 1.100 euro in contanti, somma che è stata sequestrata.

Altri 200 grammi nel garage a Librino

Gli accertamenti sono stati estesi all’abitazione del 24enne, nel quartiere Librino. Durante la perquisizione del garage, gli agenti hanno trovato uno zaino nascosto in un angolo del locale. All’interno c’erano altri 200 grammi circa di marijuana e hashish.

Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane avrebbe organizzato un vero e proprio sistema di prenotazione delle dosi tramite un’app di messaggistica. Dopo aver ricevuto le richieste, avrebbe preparato e confezionato la sostanza per poi consegnarla direttamente nel luogo concordato con l’acquirente. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, il 24enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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