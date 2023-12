Comiso, sequestrati 50 panetti di hashish e due pietre di cocaina nascosti in cucina

Un 24enne di Comiso (in provincia di Ragusa) è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento degli agenti è scattato lo scorso 27 novembre dopo aver notato, a bordo di un’utilitaria, un pregiudicato del luogo vicino a un casolare, nelle campagne accanto all’aeroporto di Comiso. All’interno dell’auto e del casolare sono stati trovati 50 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre cinque chili e due pietre di cocaina del peso totale di 200 grammi, nascosti nel mobilio del vano cucina.

Il 24enne aveva allestito un vero e proprio laboratorio per immagazzinare, tagliare e confezionare le dosi di droga da immettere nel mercato dello spaccio. Sequestrati anche materiale per il confezionamento, bilancino di precisione, banconote di vario taglio del valore complessivo di 6.500 euro e una macchina elettrica conta banconote. La droga avrebbe consentito all’uomo di guadagnare circa 120mila euro se immessa nel mercato. Il 24enne è stato ristretto nella casa circondariale di Ragusa.