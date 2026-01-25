Comiso, maltrattava l’ex moglie e un amico: braccialetto elettronico per un 46enne

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex moglie, ma anche a un amico della donna: è la misura disposta dal tribunale di Catania per un 46enne di Comiso, nel Ragusano. L’uomo, secondo le indagini condotte dalla polizia, avrebbe agito ripetuti maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, con
minacce, intimidazioni e violenze. Non contribuendo, inoltre, al mantenimento dei figli. Le condotte violente del 46enne, infine, sarebbero state dirette anche verso un amico della donna.

