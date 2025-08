Catania: colpi di pistola contro la casa di un pregiudicato a San Cristoforo

Non si ferma l’ondata di violenza che sta attraversando Catania. L’ultimo grave episodio si è consumato nel rione San Cristoforo, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro l’abitazione di un pregiudicato. È stato lo stesso uomo a chiamare il 112. Sul posto sono intervenute le Volanti e la Squadra Mobile della questura: gli agenti hanno repertato nove bossoli sull’asfalto.

Quella avvenuta stamattina è la terza sparatoria in meno di 48 ore. Ieri notte, oltre 30 colpi di mitraglietta sono stati esplosi contro la saracinesca della gastronomia La Piramide in viale Ammiraglio Caracciolo. A entrare in azione, due uomini a bordo di uno scooter, con il volto coperto da caschi integrali. Solo poche ore prima, un’altra attività commerciale – la gioielleria Fefè Oro e Diamanti al viale Mario Rapisardi – era finita nel mirino: anche in quel caso, colpi d’arma da fuoco e fuga dei responsabili su due ruote.