In video vede l’arrivo dei carabinieri e getta la cocaina nel water: denunciato

A Biancavilla, i carabinieri con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno denunciato un 55enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per furto aggravato. L’uomo, residente in via Platone, si sarebbe specializzato nella vendita di droga, cocaina in particolare, agli acquirenti del paese e del circondario. I militari si sono presentati a casa sua e all’apertura della porta d’ingresso da parte della figlia del 55enne, si sono diretti immediatamente verso il bagno, dove hanno bloccato l’uomo che si stava disfacendo di alcuni quantitativi di sostanze stupefacenti nel water. All’interno del gabinetto è stato, infatti, trovato un piccolo involucro di plastica con tre grammi di cocaina, mentre su un mobile del bagno sono stati rinvenuti due bilancini di precisione.

L’estensione della perquisizione al resto dell’abitazione ha permesso di rinvenire la somma di 285 euro, una dose di marijuana già confezionata per la vendita al dettaglio, un’agenda con l’annotazione dei movimenti di quantitativi di droga con i relativi nomi degli acquirenti, un barattolo di vetro contenente una sostanza di solito utilizzata per il taglio della cocaina e un sistema di videosorveglianza con cui l’uomo avrebbe notato in diretta l’arrivo dei militari riuscendo così probabilmente a buttare la droga nello scarico del gabinetto. Ma non era ancora finita perché, anche per non gravare sul bilancio familiare, l’uomo avrebbe collegato l’impianto della sua abitazione alla rete elettrica pubblica, come è stato poi accertato sul posto dai tecnici intervenuti su richiesta dei carabinieri.