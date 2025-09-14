Acireale, 38enne arrestato: cocaina e crack nascosti nel portaoggetti dell’auto

La polizia di Stato ha arrestato un 38enne incensurato di Fiumefreddo, trovato in possesso di cocaina e crack nascosti nel vano portaoggetti della sua auto. Il rinvenimento è avvenuto durante un posto di controllo effettuato lungo corso Italia, da parte degli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale.

Il comportamento nervoso del conducente ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire i controlli. All’interno di un borsello, nascosto nel portaoggetti, sono stati rinvenuti cinque involucri di droga per un totale di circa 17 grammi. Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche due coltelli sporchi di polvere bianca, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 38enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del pm di turno, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.