Palermo: la cocaina nascosta tra gli addobbi natalizi

Gli addobbi natalizi lasciati ben oltre le festività e utilizzati come nascondiglio per la cocaina. Originale ma non troppo, l’idea di un 61enne palermitano – già noto alle forze dell’ordine – che è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quando i carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione, nel quartiere Zen 2 di Palermo, per una perquisizione, l’uomo ha fatto di tutto per provare a non farli entrare. Una volta dentro, infatti, i militari hanno trovato circa 105 grammi di cocaina, nascosti tra gli addobbi natalizi. L’uomo è stato arrestato e la droga sequestrata è stata consegnata al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti.