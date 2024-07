Le città dove si mangia meglio al mondo: il podio è tutto italiano

Foto di Didier

Secondo la classifica di TasteAtlas, il prestigioso portale che recensisce e celebra le migliori tradizioni gastronomiche del mondo, tre città italiane si sono aggiudicate il podio dei 100 luoghi dove si mangia meglio al mondo, confermando l’ineguagliabile qualità e varietà della cucina italiana.

Roma, Bologna e Napoli non solo rappresentano l’eccellenza culinaria del bel paese, ma offrono anche un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile, capace di incantare anche i palati più esigenti.

Roma: la Città Eterna dei sapori

Roma, la Città Eterna, affascina i visitatori non solo per il suo patrimonio storico e artistico ma anche per la ricchezza della sua cucina tradizionale, che affonda le radici in una storia millenaria. La capitale vince per la sua pizza al taglio, un’esperienza unica con le sue varianti croccanti e saporite, e la pasta carbonara, preparata con guanciale, pecorino romano, uova e pepe. Un’altra pasta simbolo della cucina romana è la cacio e pepe, semplice ma ricca di sapore grazie all’incontro perfetto tra pecorino e pepe nero, insieme all’amatriciana, il cui sugo a base di pomodoro, guanciale e pecorino romano rappresenta un vero e proprio must della cucina laziale.

Non si possono non menzionare poi la coda alla vaccinara, un piatto povero ma estremamente gustoso, e i supplì, croccanti polpette di riso ripiene di mozzarella. In definitiva, la gastronomia romana si distingue per la semplicità degli ingredienti, esaltati da tecniche di preparazione che ne valorizzano il sapore autentico e inimitabile.

Bologna: il paradiso della pasta fresca

Bologna, nota come “la Grassa” per la sua abbondanza di prelibatezze culinarie, è un vero paradiso per gli amanti del buon cibo. Questa città emiliana è rinomata per la sua pasta fresca, tra cui spiccano le celebri tagliatelle al ragù, conosciute anche come tagliatelle alla Bolognese, un piatto il cui segreto è custodito gelosamente presso la Camera di Commercio per garantirne l’autenticità. I tortellini, piccoli scrigni di pasta ripieni di carne e serviti in un brodo caldo e avvolgente, sono un’altra delizia che ha reso Bologna famosa in tutto il mondo. Non si possono dimenticare poi le sfiziose lasagne alla bolognese, strati di pasta, ragù e besciamella che creano un tripudio di sapori in ogni boccone.

Ma la cucina bolognese non si ferma qui: la sua cotoletta, tenera e croccante al punto giusto, è un’altra specialità che rende la città una meta gastronomica ambita. E per concludere in dolcezza, a Bologna si preferisce il tiramisù, dolce al cucchiaio amato da tutti da gustare nelle trattorie storiche del capoluogo emiliano.

Napoli: street food e tradizione

Napoli, è una città vibrante in ogni suo aspetto, dalle sue caratteristiche architettoniche alla ricchezza culturale che si respira in ogni dove. Ma sono i piatti dello street food di Napoli, come quelli presenti in questa pagina, che fanno conquistare alla città il terzo posto nel podio delle migliori località in cui mangiare al mondo. Oltre alla famosa pizza margherita, che qui raggiunge comunque il suo apice, c’è di più e le vie della città sono animate da profumi irresistibili.

Tra le specialità da scoprire ci sono i taralli appena sfornati, anelli di pasta salata conditi con sugna e pepe, e le sfogliatelle, dolci di pasta sfoglia ripieni di ricotta profumata o di crema pasticcera. Continuando a parlare di dolci, anche le zeppole sono l’hanno resa popolare: sembrano semplici frittelle di pasta lievitata cosparse di zucchero a velo, ma sono invece delle vere delizie che regalano un momento di pura dolcezza. Queste sono solo alcune delle ricette della cucina napoletana, che si distingue per essere una perfetta combinazione di veracità ed eleganza di sapori. La tradizione culinaria della città partenopea riflette in tutto la vitalità e l’accoglienza che la caratterizza.

L’Italia: regina della gastronomia mondiale

L’Italia, con undici città presenti nella classifica di TasteAtlas, dimostra ancora una volta di essere un faro nella scena gastronomica mondiale. Questa straordinaria presenza testimonia non solo la qualità e la diversità delle tradizioni culinarie italiane, ma anche la capacità di queste città di conservare e valorizzare il proprio patrimonio gastronomico, rendendolo accessibile e apprezzato da visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

La cucina italiana, grazie alla sua varietà e alla sua lunga tradizione, continua a conquistare i palati e i cuori di chiunque abbia la fortuna di assaporarla, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del buon cibo.