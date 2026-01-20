Taormina, crolla il muro di una piazza nella frazione di Mazzeo: «Si valuta l’evacuazione»

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nella frazione marinara di Mazzeo, nel Comune di Taormina in provincia di Messina, è crollato, a seguito del mare in tempesta con onde molto alte, il muro di sostegno della piazza Salvo D’Acquisto. Il sindaco Cateno De Luca sta valutando la possibilità di evacuare il borgo marinaro con un provvedimento specifico. «Dobbiamo capire cosa fare – spiega – Se questo muro crolla in maniera definitiva c’è un pericolo serio anche per le abitazioni». Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo insieme alla Protezione civile e ai carabinieri.

