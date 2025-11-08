Morto un ciclista investito da un’auto nel Siracusano: si indaga per omicidio stradale

08/11/2025

Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un’auto in contrada Monasteri, nel territorio di Floridia, in provincia di Siracusa. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri.

Morto un ciclista investito da un’auto a Floridia

L’incidente in cui un ciclista è morto dopo essere stato investito da un’auto è accaduto nella serata di ieri in contrada Monasteri a Floridia, nel Siracusano. Secondo quanto ricostruito finora nel corso delle indagini portate avanti dagli agenti della polizia municipale, l’uomo stava facendo una passeggiata in sella alla sua bicicletta. A un certo punto, per cause che sono ancora in fase di accertamento, l’uomo a bordo del mezzo a due ruote è stato tamponato da dietro dal conducente di una macchina. L’impatto è avvenuto poco dopo una curva di contrada Monasteri.

La vittima e la dinamica dell’incidente

Il ciclista morto investito da un’auto a Floridia è un uomo di 45 anni originario della Polonia. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, non hanno potuto che constare il decesso del 45enne. Secondo quanto emerso finora nel corso delle indagini, quel tratto di strada di contrada Monasteri sarebbe poco illuminato. Così, almeno, hanno dichiarato anche alcuni testimoni. Gli inquirenti, però, stanno valutando anche il comportamento della persona che era alla guida della macchina.

L’inchiesta per omicidio stradale

Le indagini già avviate subito dopo l’incidente, infatti, servono proprio a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e pure a verificare le eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno lavorando innanzitutto per capire se la persona alla guida dell’auto stesse procedendo ad alta velocità o se, proprio nel momento prima dell’impatto con la bici, si fosse distratto. Intanto, sia la bicicletta che la macchina sono stati sequestrati e la procura di Siracusa ha già aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

