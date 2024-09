«Non stare in mezzo alla strada». Assistente sociale della Croce rossa aggredito da un ciclista

È finito al Pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo per avere consigliato a un ciclista di non stare in mezzo alla carreggiata perché pericoloso. Un assistente sociale della Croce Rossa di 48 anni ieri è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo che il ciclista, in via Enrico Fermi, l’ha preso a pugni. I sanitari del 118 e la polizia sono arrivati ​​in soccorso dell’assistente sociale.

In ospedale gli sono stati riscontrati traumi maxillo-facciali, addominali, cranici e alle spalle. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe soltanto suggerito al ciclista e alla sua amica di non stare al centro della carreggiata. Stando al suo racconto, oltre all’aggressione fisica, avrebbe subito anche minacce di morte, nonostante indossasse l’uniforme della Croce rossa con il patch assistente sociale.

L’uomo ha raccontato che quando è riuscito a chiamare le polizia, l’aggressore e la persona che era con lui erano già fuggiti. Sono in corso indagini. Per questo si stanno analizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’aggressore.