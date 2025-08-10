Chiuso per 7 giorni un centro scommesse ad Acireale: era ritrovo abituale di pregiudicati

La polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un centro scommesse nel territorio di Acireale, ritenuto abituale punto di ritrovo di pregiudicati, secondo quanto emerso dai controlli finalizzati al rispetto della legislazione di pubblica sicurezza. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è stato emesso dal questore di Catania. I poliziotti del commissariato di Acireale hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio.

Le verifiche effettuate in un ampio arco temporale hanno permesso di accertare che numerosi clienti fossero gravati da precedenti per associazione mafiosa, omicidio, estorsione, ricettazione, danneggiamento, rissa, oltre che per reati predatori e in materia di stupefacenti.