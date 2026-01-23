Blatte, muffa e 250 chili di alimenti scaduti: chiuso un bar in zona piazza Risorgimento, a Catania

23/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Pessime condizioni igienico-sanitarie: è il motivo della chiusura, da parte della polizia di Catania, di un bar della zona di piazza Risorgimento. L’attività presentava criticità definite «gravissime», con blatte e insetti striscianti trovati in ogni parte del laboratorio. Pure nella farina. Insieme ad alimenti in putrefazione e ingredienti per dolci scaduti per un totale di 250 chili. Anche i locali, inoltre, presentavano pareti coperte di muffa e sporcizia. Ancora da quantificare le contestazioni e il totale delle sanzioni. Ma, intanto, il titolare è stato multato per quasi 8mila euro per le irregolarità amministrative. Dalle differenze con la planimetria autorizzata alla mancata esposizione degli orari di apertura e dei prezzi. Ma anche l’assenza dell’autorizzazione per la vendita e per i panelli pubblici.

