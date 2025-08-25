Sospesa una discoteca di Misterbianco: 700 persone in pista dopo l’orario di chiusura

25/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

L’attività di una discoteca di Misterbianco (nel Catanese) è stata sospesa per il mancato rispetto di alcuni adempimenti amministrativi, così come accertato nel corso di un controllo notturno da parte della polizia. Il provvedimento di sospensione, emesso dal questore di Catania, ha una durata di sette giorni ed è già stato notificato al gestore del locale. Durante la precedente attività di controllo, i poliziotti avevano riscontrato la violazione delle prescrizioni, disposte a tutela della sicurezza, contenute nella licenza con la quale la società che gestisce la discoteca è stata autorizzata a tenere serate danzanti.

Nello specifico, in quella occasione, i poliziotti hanno accertato che non era stato utilizzato un sistema adeguato a conteggiare gli ingressi, necessario a garantire il controllo del numero massimo di persone ammesse all’interno del locale. Inoltre, nonostante le danze si sarebbero dovute concludere entro le 3, come indicato nella licenza, alle 3.30 la serata era ancora in pieno svolgimento, con circa 700 persone intente a ballare e a consumare bevande alcoliche, preparate al bar della discoteca, peraltro, ancora in attività. In questo modo, si configurava il mancato adempimento di quanto stabilito espressamente nel provvedimento autorizzatorio.

Alla luce dei fatti contestati, si è reso necessario sospendere temporaneamente l’attività della discoteca, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che stabilisce come le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La droga venduta «con la prova» ai Santapaola. Il trafficante calabrese: «Se ti piace mandami un messaggio con una “A”»
Leggi la notizia

L’attività di una discoteca di Misterbianco (nel Catanese) è stata sospesa per il mancato rispetto di alcuni adempimenti amministrativi, così come accertato nel corso di un controllo notturno da parte della polizia. Il provvedimento di sospensione, emesso dal questore di Catania, ha una durata di sette giorni ed è già stato notificato al gestore del […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]