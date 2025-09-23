Catania, chiosco chiuso a San Cristoforo: «Ritrovo abituale di pregiudicati»

23/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Chiosco chiuso nel quartiere San Cristoforo di Catania. Era diventato un abituale ritrovo di pregiudicati. Per questo l’attività nel cuore del quartiere del capoluogo etneo è stata sospesa. Una circostanza emersa durante diversi controlli della polizia per verificare il rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Il questore ha emesso il provvedimento di sospensione per una durata di sette giorni.

I controlli nel chiosco chiuso a San Cristoforo

I poliziotti hanno notificato al gestore il provvedimento e apposto i sigilli dopo avere effettuato più accertamenti in un ampio arco temporale. Negli ultimi mesi, gli agenti hanno riscontrato nel locale la presenza di diversi pregiudicati per i reati di rapina, ricettazione, furto aggravato, detenzione abusiva di armi, riciclaggio e per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una presenza non sporadica quella di questi clienti, ma riscontrata in molteplici verifiche. Al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza.

