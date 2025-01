Chiesti 18 anni per il medico che aveva in cura Matteo Messina Denaro

Il pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, ex medico di base di Campobello di Mazara, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi certificati medici intestati ad Andrea Bonafede, la falsa identità utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro, poi deceduto, per potersi curare. Il processo si svolge davanti al tribunale di Marsala. Tumbarello ha sempre sostenuto di non conoscere la vera identità dell’assistito.