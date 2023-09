Catania, multati 70 centauri senza casco. Nei prossimi giorni i controlli verranno intensificati

Nel corso dell’ultimo mese i carabinieri hanno multato oltre 70 centauri, tra cui numerosi giovani, anche minorenni, che non utilizzavano il casco, elevando altrettante sanzioni per un importo complessivo superiore ai 6000 euro, decurtando più di 400 punti dalle patenti di guida. Tra i 65 motoveicoli che hanno subito il fermo amministrativo, vi sono motocicli di vario tipo, dai semplici motorini cilindrata 50 fino a moto più potenti, dall’elevato valore economico.

In particolare, la campagna è stata occasione per far emergere la finalità educativa e non solo repressiva dell’attività contravvenzionale, come accaduto a Misterbianco, dove i militari della locale tenenza hanno fermato un 14enne senza casco alla guida di un Honda SH 125. L’adolescente, privo anche della prevista patente, circolava impennando su una sola ruota, mettendosi in mostra dinanzi ad alcuni suoi coetanei che seguivano euforici la sua bravata. Nel frangente, durante la redazione del verbale, i carabinieri hanno convocato sul posto i genitori del ragazzo, assieme ai quali è sopraggiunta anche la nonna del giovane, che purtroppo non ha, da subito, riconosciuto la gravità delle condotte del nipote, esprimendo anzi opinioni negative circa l’eccessiva severità dei militari nel punire quel comportamento. I controlli verranno intensificati nelle prossime settimane, anche in vista della riapertura delle scuole e, dunque, del congestionamento delle vie urbane.