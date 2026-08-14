Etna, stop all’aeroporto di Catania fino alle ore 2 di Ferragosto

14/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Le attività dell’aeroporto Fontanarossa di Catania resteranno sospese fino alle 2 di domani, sabato 15 agosto, a causa della presenza di cenere nell’atmosfera provocata dall’eruzione dell’Etna. L’annuncio è stato dato dalla Sac nella tarda serata di ieri: «Disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1» ha comunicato la società di gestione del Vincenzo Bellini. Attività di volo in arrivo e in partenza, quindi, sospese fino alle 2 del 15 agosto.

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