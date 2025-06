Catania: cavallo sequestrato in un garage trasformato in stalla a San Cristoforo

Dietro ci sarebbe sempre l’ombra del fenomeno della macellazione e delle corse clandestine. Ieri mattina, i poliziotti della squadra a cavallo e della squadra volanti della questura di Catania, insieme ai medici del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp, hanno compiuto un controllo in una stalla nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo. Lì, infatti, era stata segnalata la presenza di animali a causa del forte odore di letame sprigionato.

Dopo avere rintracciato il titolare, i poliziotti e i veterinari sono entrati nella stalla per compiere tutti gli accertamenti del caso. In particolare, dalle verifiche compiute dai medici veterinari dell’Asp è stato possibile riscontrare che il cavallo fosse in ottima salute, munito di microchip e di passaporto, ma il garage adibito a ricovero per il cavallo era privo del prescritto codice aziendale e dei requisiti necessari per ottenerlo e, comunque, non era idoneo a garantire il benessere dell’animale. Per questo, il titolare – un pregiudicato catanese di 49 anni – è stato denunciato per malgoverno di animali e nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per un ammontare di oltre 4500 euro. Il cavallo è stato sequestrato e affidato a un’azienda specializzata.