Frame dalla diretta di Cateno De Luca

A rimescolare le carte del clima politico in Sicilia è, ancora una volta, Cateno De Luca, che stavolta lo fa da Gela. Dove, durante un appuntamento pubblico, il leader di Sud chiama Nord ha confermato il suo stile vulcanico, senza filtri e in discontinuità rispetto ai blocchi tradizionali. Al centro della scena non c’è stato soltanto l’affondo contro gli avversari politici, ma una chiara presa di distanza da quella che viene definita la logica del campo largo. Un progetto che sembrava poter aggregare forze eterogenee alternative alla compagine di governo di centro-destra. Ma che, stando alle ultime uscite, fatica a trovare una sintesi solida e condivisa.

Il rifiuto dei soldatini e lo scontro frontale

«Non ho l’età per giocare ai soldatini». Così l’ex sindaco di Messina e attuale primo cittadino di Taormina ha liquidato le dinamiche che vorrebbero costringerlo all’interno di schemi precostituiti. Sottolineando come il suo movimento non sia disposto a subire veti o imposizioni in nome di alleanze tattiche. Il riferimento implicito di De Luca, ma neppure troppo celato, è rivolto a quel percorso di dialogo che avrebbe dovuto unire diverse anime dell’opposizione siciliana. La stoccata, diretta in particolare al rapporto con esponenti come Nuccio Di Paola (M5s), segna una frattura profonda. Evidenziando un gelo difficilmente superabile nel breve periodo. Secondo la ricetta di De Luca, la politica non si fa cedendo a compromessi di palazzo, ma costruendo una proposta alternativa che mantenga la propria autonomia identitaria.

Il piano di Sud chiama Nord oltre gli schemi tradizionali

Il percorso politico di Cateno De Luca è un filo rosso che attraversa oltre trent’anni di amministrazione locale e regionale. Dagli esordi, giovanissimo, a Fiumedinisi, nel Messinese, fino alle sfide elettorali Regionali del 2022. Con un risultato di rilievo: arrivando secondo nelle preferenze come candidato governatore, dietro la coalizione di centrodestra. Sempre puntando sulla narrazione del non allineato. La sua capacità di mobilitazione, spesso definita come Masaniello anti-casta, continua a basarsi su un contatto diretto con l’elettorato, sorpassando spesso le strutture partitiche classiche. De Luca ha così dato vita a un terzo polo siciliano, difficile da inserire in alleanze organiche.

Un futuro incerto per il centrosinistra siciliano

La posizione assunta da De Luca a Gela non è un episodio isolato, ma una vera strategia di rottura. Il gelo con Di Paola e il rifiuto di aderire a visioni politiche che non vedano il suo movimento protagonista, mettono in seria difficoltà l’ipotesi di un’opposizione unita in Sicilia. Se da un lato il centrodestra siciliano, guidato dal presidente Renato Schifani, mantiene una coesione dettata dal governo della Regione, il fronte opposto appare sempre più frammentato. Le parole di De Luca suonano come un avvertimento: niente integrazioni, se queste implicano una subordinazione della sua linea politica. La sfida, dunque, rimane aperta e il terreno di scontro si sposta di nuovo tra piazze e consigli comunali. Dove Scateno – soprannome guadagnato in anni di proteste plateali – continuerà a giocare da battitore libero. Pronto a cavalcare il malcontento e a dettare le proprie condizioni di ingaggio. In barba ai tavoli di concertazione.