Catania, minaccia di dare fuoco alla casa che occupava abusivamente: arrestato 28enne

Prima occupa abusivamente una casa. Poi minaccia di dare fuoco all’edificio se avessero provato a buttarlo fuori. È successo a Catania, nel quartiere San Cristoforo, in via Sturiale, quando un 28enne nigeriano, dopo una lite con i proprietari della casa, ha iniziato a minacciare chi provava ad avvicinarsi con una mazza da baseball. Alcuni passanti, notando il clima eccessivamente teso, hanno avvertito le forze dell’ordine. Ma, all’arrivo dei poliziotti, l’uomo avrebbe provato ad aggredire fisicamente anche uno degli agenti. Quando la situazione è rientrata, il 28enne ha raccontato della lite e altri testimoni hanno riferito come il ragazzo avesse minacciato di dare fuoco alla casa, gettando benzina nelle stanze. Per questo è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno bonificato i locali. Il 28enne è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose, nonché denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sarà giudicato per direttissima.