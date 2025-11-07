Catania, fermate in via Etnea con una busta piena di argento rubato: denunciate due donne

07/11/2025

Passeggiavano tra i negozi di via Etnea con una busta in plastica colma di oggetti d’argento, attirando l’attenzione dei poliziotti del Commissariato Borgo Ognina impegnati nel controllo del centro cittadino. Le due donne, di 37 e 38 anni, entrambe di nazionalità rumena e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono state seguite dagli agenti fino all’ingresso di un negozio compro oro, dove sembravano intenzionate a vendere i preziosi. A quel punto i poliziotti sono intervenuti e le hanno fermate per un controllo.

Argento nella busta era stato rubato in una casa

All’interno della busta, gli agenti hanno trovato numerosi monili in argento per un peso complessivo di circa 500 grammi. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che gli oggetti erano provento di un furto in abitazione, avvenuto pochi giorni prima e regolarmente denunciato dal proprietario. Le due donne non hanno saputo fornire spiegazioni sulla provenienza dei preziosi, che sono stati sequestrati per la successiva restituzione al legittimo proprietario. Dopo le formalità di rito, entrambe sono state denunciate per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

