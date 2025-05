Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi: due turisti finiscono in mare

Foto di Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Momenti di paura nel porto di Catania, dove una nave da crociera ha rotto gli ormeggi a causa delle forti raffiche di vento. Durante l’imbarco, una turista è caduta in mare, seguita dal marito che si è tuffato nel tentativo di soccorrerla. Il personale di bordo, insieme ad agenti della polizia su moto d’acqua e militari della guardia costiera, è intervenuto tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo entrambi i passeggeri. Sul posto è giunto anche il personale del 118, che ha valutato le condizioni di salute dei due turisti, risultati non in pericolo di vita. L’improvviso movimento della nave ha inoltre causato danni al molo, ora oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.