Catania, tenta di rubare in una palestra ma viene arrestato

06/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un pluripregiudicato di 43 anni, originario di Francofonte, ha cercato di rubare all’interno di una palestra di viale Kennedy, a Catania. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della squadra Volanti.

Decisiva l’attivazione del sistema antifurto

Come già accaduto nelle scorse settimane in un altro analogo caso, non appena l’uomo si è intrufolato all’interno della palestra, il sistema antifurto ha fatto scattare l’allarme, attivando un sofisticato strumento, cosiddetto nebbiogeno, che ha diffuso nell’ambiente una nebbia fitta e densa in grado di saturare lo spazio interessato. Sorpreso dall’antifurto, il 43enne è stato costretto a sdraiarsi a terra nel tentativo di farsi strada e di poter guadagnare l’uscita.

A bloccarlo sono stati poliziotti che, nel frattempo, avevo la bloccato ogni possibile via di fuga. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato. All’esito dell’udienza, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia e il divieto di ritorno nel Comune di Catania.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
Leggi la notizia

Un pluripregiudicato di 43 anni, originario di Francofonte, ha cercato di rubare all’interno di una palestra di viale Kennedy, a Catania. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della squadra Volanti. Decisiva l’attivazione del sistema antifurto Come già accaduto nelle scorse settimane in un altro analogo caso, non appena l’uomo si è intrufolato all’interno della palestra, […]

Etna, guide in sciopero ed escursioni al fronte lavico sospese
Leggi la notizia

Un pluripregiudicato di 43 anni, originario di Francofonte, ha cercato di rubare all’interno di una palestra di viale Kennedy, a Catania. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della squadra Volanti. Decisiva l’attivazione del sistema antifurto Come già accaduto nelle scorse settimane in un altro analogo caso, non appena l’uomo si è intrufolato all’interno della palestra, […]

L’Epifania della Regione Siciliana: le calze degli assessori tra carbone, dolcetti e doni utili
Leggi la notizia

Un pluripregiudicato di 43 anni, originario di Francofonte, ha cercato di rubare all’interno di una palestra di viale Kennedy, a Catania. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della squadra Volanti. Decisiva l’attivazione del sistema antifurto Come già accaduto nelle scorse settimane in un altro analogo caso, non appena l’uomo si è intrufolato all’interno della palestra, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze