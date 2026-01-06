Catania, tenta di rubare in una palestra ma viene arrestato

Un pluripregiudicato di 43 anni, originario di Francofonte, ha cercato di rubare all’interno di una palestra di viale Kennedy, a Catania. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della squadra Volanti.

Decisiva l’attivazione del sistema antifurto

Come già accaduto nelle scorse settimane in un altro analogo caso, non appena l’uomo si è intrufolato all’interno della palestra, il sistema antifurto ha fatto scattare l’allarme, attivando un sofisticato strumento, cosiddetto nebbiogeno, che ha diffuso nell’ambiente una nebbia fitta e densa in grado di saturare lo spazio interessato. Sorpreso dall’antifurto, il 43enne è stato costretto a sdraiarsi a terra nel tentativo di farsi strada e di poter guadagnare l’uscita.

A bloccarlo sono stati poliziotti che, nel frattempo, avevo la bloccato ogni possibile via di fuga. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato. All’esito dell’udienza, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia e il divieto di ritorno nel Comune di Catania.