Catania, uomo muore dopo essere precipitato dal tetto della palestra di via Zurria

10/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina all’interno della palestra comunale di via Zurria, a Catania. A fare la scoperta una donna che si occupa del servizio di pulizia all’interno della struttura. Secondo le prime informazioni la vittima era salita sul tetto per rubare qualcosa quando è precipitata. Sul posto, come confermato a MeridioNews, sono presenti le Volanti della polizia che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il cadavere trovato nella palestra di via Zurria, al momento, non è stato ancora identificato.

Nel 2013 la morte di Francesco Scuderi

Nel 2013 dal tetto della struttura in via Zurria precipitò Francesco Scuderi, 48enne presidente della Nuoto Catania. Scuderi dopo la caduta era stato trasferito all’ospedale Vittorio Emanuele me per lui non c’è stato nulla da fare. Il massimo dirigente della società stava effettuando dei controlli per delle infiltrazioni d’acqua, dovuti alla pioggia battente. 

