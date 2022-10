Catania SSD, ripresi gli allenamenti sul campo di Ragalna. Contro il Città di Sant’Agata slitta l’inizio del match

Riprendono gli allenamenti al Totuccio Carone di Ragalna, dove oltre alla seduta odierna che si è svolta in presenza della stampa si lavorerà per tutta la settimana per preparare il match casalingo di campionato in programma domenica 30 ottobre al Massimino.

Il fischio d’inizio della sfida contro il Città di Sant’Agata è stato posticipato dalle 14:30 alle 15:00 grazie all’intesa tra le due società, che hanno convenuto che fosse meglio rispettare il classico orario delle prime giornate di campionato per agevolare i tanti tifosi che saranno sugli spalti.

Molti arriveranno anche a supportare la squadra ospite, con una vera e propria giornata di festa organizzata dalla società peloritana, che ha organizzato la trasferta con sostenitori e autorità locali pronti a sostenere il Città di Sant’Agata.

Una cornice perfetta per una domenica di sport, nella quale il Catania SSD vorrà provare a conquistare la nona vittoria consecutiva in altrettante partite, per cercare di staccare ulteriormente le inseguitrici e consolidare il primato del girone I di Serie D.

Foto Sabrina Malerba