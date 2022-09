Catania SSD, record assoluto di abbonati in Serie D. Domenica alle 15:00 rossazzurri in campo a Licata

Il weekend appena iniziato accompagnerà il Catania SSD verso la terza giornata del campionato di Serie D, che vedrà opposti i rossazzurri al Licata domenica 2 ottobre alle ore 15:00, sul campo dei gialloblu.

Gli etnei arriveranno a questa sfida forti delle vittorie conquistate nelle prime due partite giocate contro Ragusa e San Luca e si spera che soprattutto il secondo match giocato in ordine di tempo abbia permesso alla formazione di Giovanni Ferraro di caricarsi a dovere per il prosieguo del campionato.

I tifosi hanno già dimostrato grande attaccamento al nuovo progetto societario messo in piedi da Ross Pelligra, caricando la formazione rossazzurra e polverizzando il record di abbonati in Serie D del Palermo con alcuni giorni di anticipo rispetto alla chiusura della campagna abbonamenti, con 10620 tessere già vendute e ufficializzate nella giornata odierna.

I pensieri del tecnico del Catania SSD però sono altri, a partire dalla necessità di battere il Licata in modo convincente e provare a recuperare i giocatori acciaccati.

Su tutti spicca il nome di Litteri, assente contro il San Luca e certamente non al meglio, per il quale resta l’obiettivo di recuperarlo in vista delle due sfide interne di campionato che si giocheranno la prossima settimana contro Vibonese e Castrovillari, a conclusione di un tour de force che vedrà gli etnei in campo quattro volte in undici giorni.

Foto Catania SSD