Catania SSD, 2-1 nel derby contro il Trapani. Palermo e Rizzo regalano la vittoria in rimonta ai rossazzurri

Sono nove su nove i successi conquistati finora dalla squadra rossazzurra al Massimino, dove oggi pomeriggio la formazione etnea ha vinto 2-1 il derby contro il Trapani al termine di un match sofferto.

Proprio quest’aspetto è quello da sottolineare maggiormente per la squadra guidata da Giovanni Ferraro, che stavolta ha lottato come non faceva da settimane, ribaltando un risultato che aveva messo paura a tutti dopo il rigore del vantaggio segnato al 33’dagli ospiti con Kosovan su calcio di rigore.

Chi temeva il crollo dei padroni di casa per fortuna si sbagliava, perché il Catania SSD ha reagito subito, reclamando su un goal fantasma probabilmente valido, realizzato da Jefferson, e non concesso dall’arbitro, poco prima che lo stesso attaccante brasiliano fosse costretto a uscire in barella per infortunio.

La ripresa però ha regalato ai rossazzurri ciò che cercavano, con le reti del sorpasso realizzate da Marco Palermo e Giuseppe Rizzo nel giro di tre minuti, tra il 49’ e il 52’.

Gli etnei sono poi stati bravi a conservare il vantaggio fino al fischio finale, quando è scattata la festa del Massimino, con il classico giro di campo di Lorenzini e compagni suggellato anche dall’esordio online del sito ufficiale del Catania SSD, presentato stamattina e visibile già dopo il match vinto contro il Trapani.

Momenti di emozione che non sono mancati sugli spalti per tutta la partita, giocata nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, celebrato con il minuto di silenzio osservato prima del fischio d’inizio e il lutto al braccio indossato dai rossazzurri durante il match, nel corso del quale sono stati numerosi gli striscioni dedicati all’ex allenatore del Calcio Catania dai tifosi etnei.