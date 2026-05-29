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Catania, trovati bossoli in via D’Antoni: secondo caso di spari in una notte

29/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nottata di fuoco a Catania: segnalati altri spari in via D’Antoni. La seconda segnalazione di oggi arriva dal quartiere San Cristoforo, al centro del capoluogo etneo. A riscontro dei colpi segnalati, gli investigatori hanno trovato in strada alcuni bossoli. Non risulta, al momento, nessun feritoalcun danneggiamento ad abitazioni, veicoli o esercizi commerciali. Sul posto si trovano diverse volanti e la polizia scientifica per i rilievi. La notizia segue di poche ore l’altro caso di colpi d’arma da fuoco esplosi in via Palermo, al civico 851, sempre senza danni. Anche in quel caso, avvenuto in una diversa zona della città, dopo la segnalazione sono stati ritrovati quattro bossoli calibro 3.80 sull’asfalto.

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