Catania, lo spaccio di droga e l’impianto di videosorveglianza: arrestato un 20enne a Librino

Lo spaccio di droga e il sistema di telecamere per monitorare l’esterno. A Catania un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia: l’accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un pattugliamento la polizia ha notato un via vai di persone in un condominio di via del Piccone, nel quartiere catanese Librino: alcune automobili arrivavano vicino allo stabile e stavano lì per pochi minuti; alcune persone scendevano dalle macchine, entravano nel condominio e ne uscivano pochi minuti dopo. A quel punto la polizia è intervenuta e alla vista della Volante le persone presenti in quel momento vicino al condominio sono scappate. Arrivati dentro il palazzo, gli agenti hanno individuato il 20enne nel terrazzo: il giovane ha consegnato ai poliziotti due barattoli con dentro circa 55 grammi di marijuana.

Durante la perquisizione la polizia ha trovato il materiale utilizzato in genere per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 360 euro in contanti. Addosso al giovane sono state trovate le chiavi di accesso al terrazzo e altro denaro per circa 40 euro. Gli agenti hanno notato anche che i punti di accesso e di uscita dal condominio erano controllati da un sofisticato sistema di videosorveglianza: il 20enne aveva un monitor collegato a delle videocamere, che erano installate in strada e che servivano per monitorare i movimenti all’esterno e per eludere eventuali controlli delle forze di Polizia. Tutto quello che è stato trovato durante la perquisizione è stato sequestrato, mentre il 20enne è stato arrestato e messo ai domiciliari.