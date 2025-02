Comprare la droga velocemente senza nemmeno scendere dal mezzo. Sarebbe stato un servizio aggiuntivo quello offerto da un 23enne residente a Misterbianco (nel Catanese) che avrebbe scelto di piazzarsi davanti all’isola ecologica di San Giovanni Galermo, a Catania.

Il giovane, che aveva messo a punto un sistema drive-in per lo spaccio di droga, è stato arrestato dai carabinieri che lo osservavano da un po’ mimetizzandosi tra gli automobilisti lungo via Capo Passero. Così i militari hanno assistito alla scena: il giovane a piedi si sarebbe avvicinato alle auto e agli scooter in transito. Aperto un borsello che aveva a tracolla, avrebbe dato qualcosa agli avventori. Guardando meglio, i carabinieri hanno notato che la merce di scambio sarebbero state delle bustine consegnate in cambio di soldi.

Il 23enne è stato bloccato e perquisito: all’interno del borsello, i carabinieri hanno trovato 50 dosi di marijuana (per un peso di quasi 100 grammi), 23 dosi di cocaina (per più di 8 grammi) 37 bustine di crack

(per altri 7 grammi), una ricetrasmittente e 225 euro. Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.