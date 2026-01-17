Catania, sospeso bar-centro scommesse in via Plebiscito

Un bar e centro scommesse, in via Plebiscito, a Catania, diventato ritrovo abituale di pregiudicati: e, per questo, sospeso dalla questura. La polizia ha apposto i sigilli dopo svariati controlli in un ampio arco di tempo, notificando al gestore la decisione del questore etneo. Basata sulla costante presenza nel locale, in questi ultimi mesi, di vari pregiudicati per reati ritenuti di particolare allarme sociale. Nello specifico: furto, truffa, ricettazione, estorsione, traffico di stupefacenti, favoreggiamento e porto abusivo di armi. Pertanto, il questore ha disposto la chiusura dell’attività per sette giorni, secondo quando previsto dal Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.

