Catania, dopo 11 anni lo sgombero di via Calatabiano: «Le famiglie andranno in due stabili confiscati alla mafia»

In via Calatabiano, a Catania, sono in corso le operazioni di sgombero di un palazzo occupato da anni da persone in emergenza abitativa. A essere sgomberate saranno tre famiglie fisse con tre minorenni e una decina di persone di origine nigeriana. Stando a quanto apprende MeridioNews da fonti dei carabinieri, si sta procedendo oggi dopo undici anni perché il Comune di Catania ha trovato per queste persone una sistemazione in alloggi di edilizia popolare. Il provvedimento è stato notificato stamattina e il Comune si è detto disposto a occuparsi del trasloco dei beni delle persone che saranno trasferite. Nel frattempo sul posto sono arrivati alcuni membri di quello che è stato il collettivo Casa per tutti, che per molto tempo si è occupato della questione. Dal punto di vista tecnico e logistico l’accesso alla zona è stato chiuso dalle forze dell’ordine: le strade chiuse sono l’accesso a via Calatabiano dall’angolo via Orto dei Limoni, via Maletto accesso da via Milo e accesso via Calatabiano da via Eleonora d’Angiò. Può accedere alla zona solo chi ci abita o ha dei garage in quelle vie. Sul posto anche i tecnici di Sidra – la società che a Catania si occupa del servizio idrico – e di Catania Rete Gas: le utenze sono state staccate in via precauzionale, forse per il timore di eventuali resistenze al provvedimento di sgombero.

Sul posto polizia, carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco, guardia di finanza e un ambulanza, che dovrebbe servire per trasportare un minorenne con disabilità. L’operazione, che si inquadra nell’esecuzione di un decreto di sequestro del giudice, vede sul posto anche un magistrato. La procura garantisce che le persone interessate dallo sgombero verranno trasferite nelle nuove abitazioni con utenze – si tratta di due alloggi diversi – ed è assicurato il trasloco sia dei beni che delle persone. La procura ha richiesto l’assegnazione provvisoria per tutti. Uno degli alloggi nel quale andrà una parte delle persone si trova in via Villa Glori – nel quartiere Picanello – e si tratta di una palazzina restaurata, l’altro è in via Adelaide Bernardini, nel quartiere Fortino-Acquicella. La richiesta è arrivata dalla procura e dalla prefettura.

«Sono entrambi immobili confiscati alla mafia e utilizzabili per finalità sociali – dice a MeridioNews Viviana Lombardo, assessora ai Beni confiscati del Comune di Catania – Per questo li abbiamo messi a disposizione per risolvere questa esigenza abitativa. Considerate – continua Lombardo – che quello in via Villa Glori era abitato abusivamente dai vecchi proprietari fino al 31 dicembre, con allacci abusivi di luce e acqua. Abbiamo provveduto a ripristinare la legalità delle utenze – spiega l’assessora al nostro giornale – a verificare gli impianti e alla sistemazione dei sanitari, che erano stati portati via dai vecchi proprietari. L’assegnazione è certamente provvisoria – conclude Lombardo – trattandosi di beni confiscati, ma non abbiamo ancora previsto una scadenza, trattandosi di beni inutilizzati e non destinati».