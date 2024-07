Catania, il 7 luglio sciopero del trasporto pubblico locale: per Amts «possibili variazioni ai servizi»

Domenica 7 luglio si terrà lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Orsa. In una nota l’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania informa che – in occasione di questo sciopero – «il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle 12 alle 16 – continua Amts – Il restante personale anticiperà di due ore la conclusione del proprio turno di lavoro. L’Amts si scusa per il disagio».