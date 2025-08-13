Catania, Sant’Agata d’estate 2025: le strade chiuse per i festeggiamenti di agosto

foto di Dario De Luca

Non solo la più nota festa di febbraio. A Catania, la patrona Sant’Agata viene celebrata anche d’estate, ad agosto, nell’anniversario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. E l’amministrazione comunale etnea ha disposto specifici provvedimenti su viabilità e sicurezza per i giorni della festa, il 16 e 17 agosto. Si parte dalle strade, con il divieto di transito in occasione dei fuochi d’artificio nell’area della Cattedrale e del porto. Il divieto sarà in vigore sabato 16 agosto 2025 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 e domenica 17 agosto 2025 dalle ore 5.30 alle ore 24.00, nelle seguenti vie e piazze: via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da piazza dei Martiri a via Porticello; via Vittorio Emanuele II, da piazza Mario Cutelli a via Porticello; piazza Mario Cutelli, carreggiata nord; via Porticello; piazza Paolo Borsellino; via Mulino Santa Lucia, da via Cristoforo Colombo (punto di ritorno) a piazza Paolo Borsellino; via Alcalà. Per l’area costiera portuale, la viabilità alternativa prevede i percorsi da via Acquicella Porto/Zia Lisa per chi proviene dall’Asse dei Servizi e la chiusura con inversione di marcia in piazza dei Martiri sulla SS 114/Viale Africa per chi proviene da Stazione Centrale/Ognina. Si consiglia quindi di utilizzare gli assi principali cittadini, tangenziali e circonvallazioni per gli spostamenti nord-sud.

È inoltre sospeso il mercatino domenicale delle pulci di via Dusmet e vietata la vendita per asporto di bevande super alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi, nonché di bevande in contenitori di vetro o lattine, nelle aree del centro storico lungo il percorso del fercolo, entro un raggio di 200 metri da piazza Duomo; in via Dusmet fino a piazza San Placido e in via Vittorio Emanuele II da piazza San Placido a piazza Duomo. Sarà inoltre in vigore, dalle ore 14.00 alle ore 23.00 di sabato 16 agosto 2025 e dalle ore 7.30 alle ore 23.00 di domenica 17 agosto 2025 (e comunque fino a cessate esigenze), il divieto di transito per tutti i veicoli – eccetto forze dell’ordine, soccorsi e residenti diretti a garage o aree scoperte private – nelle seguenti vie e piazze: via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Raddusa e piazza Mario Cutelli, eccetto residenti diretti alla ztl Landolina e Scammacca, e da via Gagliani a via Raddusa; piazza San Placido; via Porticello; via Mazza; via Sant’Agata; via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via Porticello a piazza Pardo; via Antonio Mancini, da via Fragalà a via Euplio Reina; via Euplio Reina; via della Loggetta; via Santa Maria del Rosario; via Raddusa; via Bicocca; via Roccaforte. Dalle ore 12 di sabato alle 24 di domenica istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta, su ambo i lati, nelle seguenti aree: via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, corsia sud, margine confine doganale, da piazza Paolo Borsellino all’ingresso del porto; via Lavandaie; via Erasmo Merletta, dal civico 5 all’edicola.

Per consentire, infine, lo svolgimento della Camminata cittadina per il centro storico, in programma sabato con partenza da piazza Federico di Svevia, è vietato transitare a partire dalle 21: nelle seguenti aree: via Castello Ursino; via Garibaldi, da via Gagliani a piazza Mazzini; via Vittorio Emanuele II, da via Raddusa a piazza Cutelli, carreggiata nord; via Ventimiglia, da piazza Cutelli a via Teatro Massimo; via Antonino di Sangiuliano, da via Michele Rapisardi a via Alessandro Manzoni; piazza Stesicoro, carreggiata nord, da via Etnea a piazza Borsa, carreggiata ovest e carreggiata sud, da carreggiata ovest a via Alessandro Manzoni; via Alessandro Manzoni; via Antonino di Sangiuliano, da via Manzoni a via Crociferi; via Garibaldi, da via Gagliani a via Castello Ursino; via Castello Ursino.