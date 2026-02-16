Catania: sacchetto abbandonato per strada conteneva 21 proiettili

È stato un cittadino a segnalare la presenza di una busta di plastica chiusa, ritenuta sospetta, in prossimità di un marciapiede di via Principe Nicola, a Catania. Allertati i carabinieri sono giunti subito sul posto, provvedendo ai necessari accertamenti del caso. Durante i quali hanno trovato nel sacchetto ben 21 proiettili calibro 380 Auto, marca G.F.L..

La busta è stata immediatamente sottoposta a sequestro a carico di ignoti. I 21 proiettili sono stati poi posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il sequestro quale corpo di reato. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad accertarne la provenienza e l’eventuale collegamento con fatti di rilevanza penale.

